RopaRun volgend jaar alleen nog door Nederland

De komende versie van de RopaRun vindt volledig in Nederland plaats. De startlocatie is in Landgraaf in Limburg.

De afgelopen jaren begon de estafetteloop in Parijs en Hamburg en liep door Frankrijk, België en Duitsland.

"Gezien de situatie rond corona is onze aanname dat een route met driehonderd teams en achtduizend deelnemers die door vier verschillende landen gaan, erg ingewikkeld en waarschijnlijk onmogelijk is", zegt directeur Wiljan Vloet. "Daarom blijven we in 2021 volledig in Nederland. Uitgangspunt is dat we ook in 2021 met een lengte van ongeveer 550 kilometer de langste estafettetocht ter wereld blijven. Vanuit Landgraaf lopen er twee routes naar Rotterdam waar de teams uit kunnen kiezen."

Hoe de race eruit gaat zien, hangt af van hoe het coronavirus zich ontwikkelt en de regels die daarbij horen. Vloet: "Mogelijk moeten we start en finish anders vormgeven en zijn ook aanpassingen nodig aan de manier waarop de teams zich onderweg verplaatsen en verzorgen.”