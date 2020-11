Feyenoord verlengt contract met Sinisterra tot 2023

Sinisterra werd in de zomer van 2018 overgenomen van Once Caldas, de Colombiaanse club waar hij werd opgeleid en debuteerde in het eerste elftal. Na een stroeve start in Rotterdam ontpopte hij zich in het seizoen 2019/2020 tot basisspeler bij Feyenoord. Hij had een rendement van vijf doelpunten en zes assists in iets meer dan een half seizoen.

Op 16 februari 2020 liep hij tijdens PEC Zwolle – Feyenoord tegen een zware knieblessure op. Na een lange en intensieve revalidatie is Sinisterra inmiddels aangekomen in de laatste fase van zijn herstel. Hij zegt in een speciale videoboodschap aan de fans van Feyenoord dat hij nu snel terug zal keren op het veld.

‘Het is een lange weg naar herstel voor Luis geweest die, gelukkig voor hem en voor ons, nu bijna ten eind einde is. Ondanks dat het zwaar was, is hij de afgelopen maanden nooit gestopt met lachen. Met het lichten van de optie in zijn contract willen we ons vertrouwen naar hem uitspreken en hem belonen,’ aldus technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord.