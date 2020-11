Situatie verzorgingshuis Oud-Beijerland onder controle na corona-uitbraak

Nico de Pijper van Zorgwaard vertelt over de huidige situatie in verzorgingshuis Rembrandt

De meeste cliƫnten van de afdeling somatiek van verzorgingshuis Rembrandt in Oud-Beijerland kunnen weer naar de kapper. De grote uitbraak van het coronavirus, die begin september begon, is in de locatie van zorginstelling Zorgwaard nagenoeg voorbij.

Het merendeel van de cliënten is negatief op corona getest, blijkt uit de laatste testen. Een aantal activiteiten wordt weer opgestart. Zo kunnen de bewoners vanaf vrijdag weer naar de kapper. Het restaurant en de bibliotheek blijven vanwege de landelijke maatregelen gesloten.



Het verzorgingshuis in Oud-Beijerland werd begin september zwaar getroffen door het coronavirus. Zo raakten zeker veertien medewerkers en vier cliënten van de revalidatie-afdeling besmet. "Toen we het daar onder controle hadden, kwam het op een andere afdeling, somatiek, terug", vertelt Nico de Pijper van Zorgwaard.



De situatie is nu onder controle, zegt De Pijper. "Het lijkt dat de tweede golf wat afneemt, maar ik ben heel voorzichtig. De ene dag gaat het goed, en de andere dag slaat het virus opeens weer toe. Het is een heel heftige periode. De druk op het personeel is zo ontzettend groot, maar ik hoop dat we een beetje ruimte krijgen rond de feestdagen om werknemers te laten genieten van wat vrije tijd."

Hoe het virus is binnengekomen, blijft volgens De Pijper gissen. Om een nieuwe uitbraak te voorkomen, wordt nog altijd gehamerd op de hygiëne en het dragen van een mondkapje. "De meeste mensen doen dat ook, maar slechts een enkeling doet lastig. Gelukkig zijn dat incidenten."