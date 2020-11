SOW op de radio #12 - chubby bunny challenge

Je kan ze roosteren op het vuur. Je vindt ze vaak in snoepzakjes op kinderfeestjes en sinds kort ook massaal in de mond van kinderen. Marshmallows worden massaal gebruikt in een nieuwe challenge op verschillende social media kanalen. De ‘Chubby Bunny Challenge’ was het woord in ‘De minuut met Ruud’.

Ruud de Boer krijgt iedere dinsdag en donderdagmiddag om 13.45 uur precies één minuut de tijd om te raden wat de betekenis is van een woord of ding uit de jongerengeneratie. Die onderwerpen worden gebracht door de SOW reporters. Vandaag was Manon aan de beurt en zij vroeg Ruud naar de Chubby Bunny Challenge.

Ook vertelde Manon over het neushoorntje dat in Diergaarde Blijdorp is geboren. Zij heeft hierover een video opgenomen met Gabs Wildebras. Het resultaat daarvan vindt je hier: