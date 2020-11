UPDATE Politie zoekt drie fietsers bij steekpartij Salamanderveen

Nieuwe informatie over een steekpartij in Spijkenisse. De politie zoekt naast de vermoedelijke twee daders, ook drie fietsers die wellicht iets hebben gezien.

Ook heeft de politie inmiddels het ernstig gewonde slachtoffer gesproken. Hij is al diverse malen geopereerd en weet zich niet alles van het incident te herinneren.

Het 25-jarige Belgische slachtoffer parkeert op donderdagavond 22 oktober rond 23.45 uur zijn auto aan de Beverveen achter de apotheek. Hij heeft een afspraak. Dan komen er twee mannen met donkere kleding op hem af. Ze zijn tussen de 1.70 en 1.80 meter lang.

Wat er daarna is gebeurd is onduidelijk. Het slachtoffer is vermoedelijk neergestoken aan de Salamanderveen. Daar wordt namelijk een lang bloedspoor gevonden. De drie fietsers waarmee de politie graag wil praten rijden tussen 23.30 en 00.15 uur uur op de Salamanderveen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.