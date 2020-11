Date met meisje mondt uit in beroving en mishandeling

Een man heeft via sociale media in Zwijndrecht afgesproken met een meisje. Als hij op de afgesproken plek komt wordt hij beroofd en ernstig mishandeld door een groep jongens.

De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen, met name twee vrouwen van ongeveer 30 jaar oud, die kort voor de mishandeling langslopen en iets gezien of gehoord moeten hebben.

Op zondagavond 1 november omstreeks 19.30 uur arriveert het 24-jarige slachtoffer op de Parklaan in Zwijndrecht. Het meisje is nergens te bekennen, maar wel een groep jongens. De man wordt onmiddellijk in zijn gezicht gestompt, waarna hij valt. Ook dan wordt hij geslagen en geschopt. Hij raakt bewusteloos en de daders vluchten richting het Develpark met zijn telefoon, portemonnee en autosleutels.

In het ziekenhuis wordt hij aan zijn fikse verwondingen behandeld. Opvallend is het dat voor de mishandeling een bestuurder van een rode Tesla model S eerst kort met twee jongens praat en vervolgens naar een groepje van drie jongens rijdt en daar ook even contact mee heeft. De laatste groep wordt verdacht van de beroving en mishandeling van het slachtoffer.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.