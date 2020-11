Wereldprimeur Rotterdam met eerste tankbeurt voor LNG-megacontainerschip

"Dit zijn voor LNG begrippen echt enorme hoeveelheden, dat is nooit eerder vertoond", aldus Maud Eijgendaal, 'bunkermanager' bij Havenbedrijf Rotterdam. Ze ziet het dan ook als een kroon op het werk van alle betrokken bij deze wereldpremière. Nooit eerder heeft een ultragroot zeeschip zoveel LNG getankt.

Bekijk hier de reportage



Xavier Leclercq, directeur CMA Ships (de eigenaar van het schip) zegt het zo: "Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor de diepzee-industrie. Alle ogen zijn op ons gericht. Iedereen wil weten of het werkt. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit voor de komende 20-25 jaar de beste optie is om de milieu-uitstoot van onze schepen te beperken."

De keuze voor Rotterdam lag voor de hand, zegt de Fransman, omdat de stad zo'n zeven jaar geleden als een van eerste aanhaakte bij de plannen. "Het was een geweldige samenwerking met de autoriteiten hier." De rederij is van plan nog binnen een jaar negen nieuwe containerzeeschepen jaarlijks zo'n 300.000 ton LNG in Rotterdam te laten bunkeren.

De keuze voor Rotterdam betekent een enorme impuls voor de volumes in deze haven. Eijgendaal: "In 2018 verkochten we nog 20 kuub aan LNG-bunkeringen. Dit jaar verwachten we 200.000 kuub te halen. En met deze schepen erbij zal dat zeker verdubbelen naar 400.000 kuub. Dat zijn ineens grote stappen."