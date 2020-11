Honderden arrestaties en wapens van de straat na tips Meld Misdaad Anoniem

Vorig jaar heeft de politie in de regio Rijnmond 280 mensen aangehouden en 38 duizend euro en vijftien vuurwapens in beslag genomen op basis van tips die zijn binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.

In totaal maakten vorig jaar 1634 mensen een melding via de anonieme tiplijn van de politie. "Als mensen bellen dan proberen onze medewerkers de melding zo concreet mogelijk te maken", zegt veiligheidsexpert en wijkagent in Rotterdam-Delfshaven Hans Hoekman.

"Het is niet zo dat wij meteen bij je buren gaan binnenvallen als iemand meldt dat er iets niet klopt. Wanneer we een concreet beeld hebben van de situatie, gaan we een onderzoek starten."

Uit dat onderzoek moet blijken of de melding inderdaad klopt en welke instantie ermee aan de slag moet. "In negentig procent van de gevallen wordt het dossier door de politie opgepakt, maar dat hoeft niet", zegt Hoekman.

"De meldingen die we binnenkrijgen, gaan over een breed scala aan criminele activiteiten. Denk aan drugs, mensenhandel en illegale prostitutie, maar het kan ook gaan over corrupte ambtenaren bij de overheid. In dat geval is het de rijksrecherche die het dossier in handen krijgt."

Anonimiteit belangrijker dan zaak oplossen

Misdaad anoniem melden is ook echt anoniem. "De anonimiteit waarborgen van mensen die een melding doen, is voor ons belangrijker dan het oplossen van een zaak", benadrukt Hoekman. "Wij krijgen geen nummer te zien als iemand de tiplijn belt. En als mensen per ongeluk hun naam noemen, melden we dat niet in het dossier."

Ondanks het feit dat de politie blij is met de tiplijn, hebben ze liever dat mensen op de gewone manier melding maken van zaken die niet in de haak zijn. "Mensen die zich via deze tiplijn melden, kunnen bijvoorbeeld niet worden opgeroepen als getuige", legt Hoekman uit. "Maar we snappen dat het soms niet kan en dat het voor sommige mensen echt een voorwaarde is om melding te maken van criminele activiteiten."

Wanneer kun je een melding maken via deze anonieme weg? "Alles wat met criminaliteit te maken heeft, is voor ons interessant", zegt Hoekman. "Wanneer je een situatie niet vertrouwt, bijvoorbeeld als er teveel mensen een winkel bezoeken die al dicht is of als je acetongeur ruikt, moet je bellen. Dat kan duiden op een drugslaboratorium in de buurt."