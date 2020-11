Directeur RopaRun: 'In Nederland hebben we de ruimte om ons aan de maatregelen te houden'

Het was ploeteren, maar het ziet er naar uit dat de Roparun volgend jaar (voorlopig) door kan gaan. Maar het wordt wel helemaal anders, met een start in Limburg in plaats van Parijs en een route die volledige door Nederland loopt.

"De maatregelen in landen als Frankrijk en Duitsland zijn zodanig dat we hebben besloten om een geschikte locatie te vinden in Nederland", zegt Willem Vloet, directeur van RopaRun over de estafetteloop die volgend jaar volledig in Nederland plaatsvindt.



Volgens Vloet verandert er verder weinig. "Het is een sportief evenement, met dezelfde afstand en hetzelfde doel. "Vanwege de coronamaatregelen zijn we op zoek gegaan naar een locatie waar je veel ruimte hebt voor de start.

Zo is de organisatie uitgekomen bij Landgraaf. "Het park van Pinkpop van de Limburgse plaats bleek een goede locatie te zijn", vertelt Vloet. "De gemeente was meteen enthousiast. We hebben de route inmiddels voor een groot deel uitgestippeld, maar we zijn er nog niet. Bij alles wat we doen, staat veiligheid voorop en we zijn bezig om dat zo goed mogelijk te regelen."

Voorgaande jaren startte de RopaRun op twee locaties: Parijs en Hamburg. Volgend jaar beginnen alle renners op één locatie, maar dat hoeft volgens Vloet geen probleem te zijn. "Op het terrein van Pinkpop hebben we de ruimte. We kijken ook naar de mogelijkheid om een noordelijke- en een zuidelijke route uit te stippelen zodat de groep goed verspreid is."

Het is de bedoeling dat de finish in Rotterdam plaatsvindt en volgens Vloet wil de gemeente dat ook. "Maar dat is nog niet definitief. Dat weten we over een paar weken."