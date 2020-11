Carnavalskraker Tebbie nou op je muil?! nu al doorslaand succes: 'Nooit kennen bedenken dat het zo viraal zou gaan'

Tante Jopie Parlevliet heeft een ware hit te pakken. Haar corona/carnavalssingle Tebbie nou op je muil?! is in een dag al bijna 350 duizend keer bekeken op YouTube. "Ik had dat toch nooit kennen bedenken, toen ik dat vorige week in de kleine pleurisstudiootje van jullie op stond te nemen, dat het zo viraal zou gaan. Ongelofelijk", zegt de Rotterdamse diva.