Rotterdamse wapenhandelaar Kouwenhoven ongewenst in Zuid-Afrika

De Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is in Zuid-Afrika tot ongewenst persoon verklaard en zijn visum is ingetrokken. Hij woont daar sinds 2016.

Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie zegt tegen NOS -correspondent Bram Vermeulen dat Kouwenhoven het land uit moet. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn.

De Rotterdammer werd in april 2017 in Nederland bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf wegens wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. Nederland wil dat hij terugkomt naar zijn geboorteland om zijn straf uit te zitten.

De rechter in Zuid-Afrika bepaalde begin dit jaar dat dat niet gebeurt, omdat de misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia zijn gepleegd. Of Kouwenhoven nu wel naar Nederland komt, is dus nog niet duidelijk.