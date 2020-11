Buurvrouw die stokje stak voor babbeltruc: 'Ik heb er wel van genoten om eerlijk te zijn'

"Ik dacht die moeten we in de kraag grijpen. Dit kan niet!" Dat is wat Maaike uit Dordrecht denkt als ze hoort dat haar 70-jarige buurvrouw in de val wordt gelokt door nep-bankmedewerkers. Ze schakelt de politie in voor een 'heterdaadje'. Maaike: "Ik heb er wel van genoten om eerlijk te zijn. Hij heeft een hartelijk ontvangst gekregen van de politie."

De oplichters staan dinsdag op het punt om de bankpas van de 70-jarige Dordtse mee te nemen. Ze hebben haar eerder via een klassieke babbeltruc, een belletje van de 'bank', al bijna vijfduizend euro afgetroggeld.

De bank, ABN Amro, vertrouwt de ongewone transactie niet en blokkeert internetbankieren bij het slachtoffer. Daarop besluiten de oplichters de vrouw een huisbezoek te brengen.

Maaike grijpt in

Wat ze niet weten is dat buurvrouw Maaike dan al de politie heeft ingeseind. Maaike heeft het verhaal van de 86-jarige Annie uit Dordrecht nog vers in haar geheugen. Annie is via een babbeltruc beroofd van achttienduizend euro.

Als haar buurvrouw vertelt over een vreemd telefoontje van de bank, gaat bij Maaike een lichtje branden. Dit zou wel eens foute boel kunnen zijn.

Agenten gaan langs bij het slachtoffer en houden het huis in de gaten. Rond 21:00 uur komt een auto de straat inrijden met twee mannen erin. Eén van de verdachten stapt uit en belt aan bij het slachtoffer, terwijl de andere man wacht in de auto. Als de man met de pinpas terugkomt, grijpen de agenten in.

'Gewicht in goud waard'

Maaike: "Ik ben blij dat we zo'n goed contact hebben met onze buurvrouw en daardoor erger hebben kunnen voorkomen." Ook de politie is blij met haar snelle optreden. "Het is fantastisch dat buren zo goed naar elkaar omkijken. Zij zijn hun gewicht in goud waard", zegt de politie.

Het 70-jarige slachtoffer schaamt zich dat ze in het verhaal van de oplichters is getrapt, maar dat is nergens voor nodig, stelt buurvrouw Maaike. "Die mensen van de babbeltruc moeten zich schamen!"