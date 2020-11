Rotterdam wil meedoen met warmteleiding naar Den Haag

Het Rotterdamse stadsbestuur heeft nu van de gemeenteraad toestemming gekregen om hierover verder te onderhandelen. In december moet dan duidelijk zijn of die samenwerking kans van slagen heeft. Verdere details over wat dat zou gaan kosten, worden in januari aan de gemeenteraad gegeven.

Bij de warmteleiding naar Den Haag wordt samengewerkt met veel partijen: de Gasunie, Eneco, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en een aantal omliggende gemeenten. Er zit wel druk op de zaak, want de Gasunie en het ministerie willen voor 1 december weten of het Warmtebedrijf (met Rotterdam als grootste aandeelhouder) meedoet.

Hoe zit het ook alweer?

Het Warmtebedrijf werd in 2006 opgericht om restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken voor het verwarmen van huizen en bedrijven uit de omgeving. Door allerlei problemen is het Warmtebedrijf nooit winstgevend geworden. Om toch door te kunnen gaan, was steeds meer geld nodig. Het begon met een investering van negen miljoen. Inmiddels is de rekening opgelopen tot honderden miljoenen euro's.

Er wordt teveel warmte ingekocht en er zijn te weinig woningen of bedrijven die het afnemen. Daarom is in 2016 bedacht om een leiding naar Leiden aan te leggen om daar warmte af te leveren. Het contract met energieleverancier Vattenfall is getekend, maar door allerlei oorzaken kwam de pijp er nooit.

Nieuwe oplossing

Rotterdam heeft inmiddels duidelijk dat de aanleg van deze leiding veel te duur is geworden en zoekt nu een nieuwe oplossing door de samenwerking met de Gasunie en Eneco.

Een merendeel van de gemeenteraad vindt dat een goed plan. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam heeft niet ingestemd, omdat ze vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn en bang is dat er geen weg terug is. PVV, SP, 50Plus, Nid en PvdD vinden dat het project beter kan stoppen en hebben ook niet ingestemd.