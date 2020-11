Rotterdammer Ferry overleefde de aanslagen in Bataclan, Parijs: 'Die horrornacht in 2015 heeft mijn leven uiteindelijk verrijkt'

Het is precies vijf jaar geleden dat Parijs werd opgeschrikt door bloedige aanslagen. Ferry Zandvliet was met zijn vrienden bij het concert van Eagles of Death Metal in poptempel Bataclan. De tempel veranderde in een hel: alleen al in de zaal werden 89 bezoekers vermoord.

Het is 21:30 uur geweest als de band het nummer 'Kiss The Devil' inzet. Het is het meest ruige nummer. Een paar minuten later zijn er harde knallen te horen. Hoort het bij de act? Is er een luidspreker over z'n nek gegaan? Het blijkt het begin van een bloedige aanslag. Ferry kijkt een van de plegers recht in z'n ogen. Het mag een wonder heten dat hij nu dit verhaal kan vertellen.

Souveniers

In zijn boek Souveniers en bij Rijnmond vertelt Ferry over de meest donkere, maar ook de mooiste kant van de mens. Over hoe hij liefdevol werd opgevangen door een Parijs gezin nadat ze hem ontredderd zagen rondlopen na zijn ontsnapping uit Bataclan.

En over de latere ontmoeting met de vader van een van de aanslagplegers, met wie hij nu nog contact heeft.

Ferry schetst ook een uniek beeld van wat er verder met je gebeurt vlak na zo'n aanslag. Hoe je wordt opgevangen door zorgverleners en slachtofferhulp en hoe hijgerig sommige media kunnen zijn.

Verrijking

De Rotterdammer vindt dat de aanslag uiteindelijk zijn leven heeft verrijkt. Hij is beter in staat om belangrijke zaken te scheiden van onbelangrijke zaken. "Uiteindelijk zal ik het licht wel zien. Al is het een beetje jammer dat ik er een aanslag voor moet overleven."

Suzanne Mulder en Ruud de Boer spreken uitgebreid met Ferry Zandvliet in het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond.

Het lange gesprek, dat vanavond om 18:00 uur wordt uitgezonden op Radio Rijnmond, kun je nu al beluisteren door de afbeelding te swipen en op het geluidsicoontje te klikken of je te abonneren op de podcast 'De Verdieping met Ruud de Boer'.