Het weer van vandaag: druilerig

Morgen - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist - is het bewolkt en kan er in de ochtend wat motregen vallen. In de middag blijft het droog en breekt vanuit het zuiden soms de zon even door. Het wordt 15 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

Zondag vooral in de middag flink wat regen en een stevige zuidenwind. Volgende week blijft het eerst op de meeste plaatsen droog met soms zon, in de tweede helft van de week wordt het regenachtig.

Het is veel te zacht voor half november. In de nacht naar zondag is het met 13 graden uitzonderlijk zacht, normaal is dat een minimumtemperatuur voor juli. Volgende week daalt de middagtemperatuur naar 11 graden op woensdag.