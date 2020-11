Rotterdamse gaarkeuken gaat bezorgen en uitbreiden

"Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen we de maaltijden nu thuis bezorgen. Voor de regio Noord zijn dat ruim vijftien adressen en dat zijn bij elkaar 34 maaltijden", zegt coördinator Jan van Keulen.

"Toen de wijkrestaurants nog open waren konden we er financieel nét een beetje uitkomen. Er kwamen toen namelijk ook betaalde gasten bij ons eten, waarmee we de gratis maaltijden recht trokken. Ook dat stukje valt nu weg. Dus we zijn niet alleen blij met onze vrijwilligers, maar ook met de donaties die via de website binnenkomen. Ik kan niet wachten tot de wijkrestaurants weer open zijn."

Tekst gaat verder onder de foto



Onder de Oranjeboom

En zo denkt Sjaak Sies, de oprichter van de gaarkeuken en de Rotterdamse voedselbank, er ook over. Hij heeft het tijdens de coronaperiode voor elkaar gekregen om nog een wijkrestaurant te beginnen aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid.

"De voormalige Feijenoord-kroeg Café Stadion Zuid stond al een tijd leeg en wij zochten een pand met een horecavergunning. Na wat bellen en vragen is het geregeld. Na een grondige opknapbeurt zijn we bijna klaar voor de opening."

Wanneer de opening van wijkrestaurant Onder de Oranjeboom zal zijn, is vanwege het coronavirus nog onduidelijk. "En we zijn ook nog niet helemaal klaar, hoor. We zoeken nog tafels. Want met met je bord op schoot in een restaurant is niet te doen."

Het wijkrestaurant Onder de Oranjeboom is de vijfde telg in de familie van de gaarkeuken. De gratis maaltijden zijn alleen verkrijgbaar na een doorverwijzing van een huisarts of door een wijkteam.