Feyenoord-assistent Cor Pot te gast in nieuwe aflevering FC Rijnmond

Cor Pot is te gast in FC Rijnmond

Cor Pot is vrijdagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De assistent-trainer van Feyenoord schuift samen met analyticus Harry van der Laan en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel aan bij presentator Bart Nolles.

Tijdens deze interlandbreak evalueren de mannen uitgebreid de eerste seizoensperiode van Feyenoord. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de oefenwedstrijd die Feyenoord donderdag met 0-0 gelijk speelde tegen ADO Den Haag .

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via onze livestream op YouTube.