Laboratorium Franciscus Gasthuis draait overuren: 'het is een marathon aan het worden'

De druk is hoog in het microbiologisch laboratorium van het Franciscus Gasthuis. Hier worden coronatesten van het ziekenhuis maar ook van verpleeghuizen, huisartsen en GGZ-instellingen uit de regio geanalyseerd. Deze maand hebben ze acht keer meer coronatesten moeten verwerken dan drie maanden geleden.

"Ik ben dit weekend tien uur thuis geweest", vertelt microbiologisch analist Dick Wille van het Franciscus Gasthuis. Hij vergelijkt het werk in deze periode met het lopen van een marathon. "Je blijft iedere keer die topprestatie leveren." Tijd om te herstellen is er nauwelijks. "Er gaan mensen omvallen als het op dit tempo doorgaat."

Coronastest van de spoedeisende hulp



Via een stortkoker krijgt het laboratorium PCR-testen binnen van de spoedeisende hulp. Voor patiënten die meteen geholpen moeten worden, is een PCR-sneltest beschikbaar. In drie kwartier is de uitslag bekend. "Er is een ongelofelijk tekort van deze testen. Ze worden alleen gebruikt voor patiënten die acuut binnenkomen." Op deze manier wordt de doorstroom in het ziekenhuis gewaarborgd.

Machines draaien de hele dag door

Ook krijgt het lab coronatesten in bulk. Er komt een rek met 96 reageerbuisjes binnen uit een verzorgingshuis. Dick: "Hier zitten testen bij van medewerkers zodat ze weten of ze morgen weer kunnen werken."

In een andere ruimte met andere machines kunnen ze de testen in bulk analyseren. Na vijf uur weten ze dan de uitslag. "Deze machines draaien de hele dag door."

Coronatesten van een verpleeghuis



De tsunami van coronatesten gaat ten koste van andere werkzaamheden vertelt Wille. "Alles gaat in corona zitten op dit moment. We kunnen ook geen nieuwe mensen opleiden of apparatuur vervangen omdat we er geen tijd voor hebben."