Man in arm en been gestoken bij vechtpartij in Rotterdam-Tussendijken

Bij een vechtpartij voor een restaurant op de Grote Visserijstraat in Rotterdam-Tussendijken in West is donderdagavond laat een man gewond geraakt.

De politie kreeg rond 23:00 uur een melding van een steekincident op straat. Toen de hulpdiensten daar aankwamen was er niemand meer. Later meldde een man zich in het ziekenhuis met steekwonden in zijn arm en been.

Agenten hebben kort met hem gesproken. Een groepje van vijf tot tien mensen zou ruzie hebben gekregen, maar het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld op straat.

De politie heeft nog niemand aangehouden.