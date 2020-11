Van olijfbomen tot groene daken. Chris Natuurlijk op 14 november in het teken van de komst van Sinterklaas

Over Spaanse olijfbomen om te adopteren, groene daken voor de Goedheiligman en boeken voor Sinterklaas, gaat het op 14 november in Chris Natuurlijk.

Waar precies weet niemand, maar zaterdag komt Sint-Nicolaas aan in Nederland en daarom staat Chris Natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Het gaat bijvoorbeeld over olijfbomen in Spanje die je kunt adopteren . Leuk cadeautje misschien voor Sinterklaas?

Rooftop Revolution in Rotterdam

De Rotterdamse dakendiva Esther Wienese heeft haar verlanglijstje al klaar. Zij hoopt dat Sinterklaas volgend jaar met zijn paard op daken loopt waar zon of regen wordt opgevangen of groente wordt gekweekt. Uitkijken dat zijn paard niet alle wortels opeet, maar de dakendiva wil een echte Rooftop Revolution ontketenen in Rotterdam.

Een roman waar jazz in zit

Altijd goed voor Sinterklaas? Een boek natuurlijk. Bijvoorbeeld van Tanya Commandeur . Net als in haar vorige boeken, speelt Rosa's oorlog zich af in Rotterdam. Dit keer schreef Commandeur geen échte historische roman, maar een boek waarin feiten en fictie met elkaar worden vermengd. Maar boven alles is Rosa's oorlog een roman waar jazz in zit; jazz op de Kaap in de Tweede Wereldoorlog.

Lekker lezen met Gert-Jan

Van boeken waar je trek van krijgt tot leesvoer om je geest te verrijken. Voor ieder verlanglijstje heeft boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten wel een tip.

Luister zaterdag 14 november van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.