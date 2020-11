Feyenoord schakelt bank in bij zoektocht naar investeerders

Feyenoord heeft een volgende stap gezet in hun zoektocht naar een investeerder om aandelen van de club over te nemen. De Rotterdammers hebben de investeringsbank Lazard aangesteld om het proces omtrent het aantrekken van een financiële injectie voor te bereiden en te begeleiden.

Lazard onderzoekt of externe partijen voldoen aan de eisen en wensen van Feyenoord. De club wil een juiste balans tussen het uit handen geven van zeggenschap, ten opzichte van wat het financieel oplevert. Zoals bekend valt over zaken als het logo, de clubkleuren en andere identiteitsbepalende onderdelen van Feyenoord niet te onderhandelen en wil de club altijd een meerderheidsaandeel behouden.

Feyenoord benadrukt in een persbericht dat er op dit moment geen garantie is dat er daadwerkelijk een verkoop van aandelen zal plaatsvinden. Ook staat volgens de Stadionclub de beoogde kapitaalinjectie in principe los van de lopende gesprekken rondom het nieuwe stadion. Potentiële investeerders zal wel de mogelijkheid geboden worden om via de club ook in het nieuwe stadion te investeren.