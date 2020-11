Niet de bladblazer, maar 'Mulchmachine' gaat de strijd aan met bladafval in Rotterdam

Lawaaierige bladblazers op grasvelden en gazons in Rotterdam kunnen binnenkort wel eens verleden tijd zijn. De gemeente Rotterdam test momenteel de 'Mulchmachine', een bladversnipperaar die goed is voor het gras én de bomen eromheen.

Het idee voor het apparaat met de uitdagende naam komt onder andere van Ronald Loch, adviseur Bomen van de gemeente Rotterdam. "Elk jaar worden bladeren opgeruimd. Die jankende bladblazers die dan rondlopen, de machines die dan weer bergen bladeren moeten afvoeren... Dat zette mij aan het denken. We kregen ook klachten van mensen over de herrie en de vuiligheid. Daar kwam dit idee uit."

Opzuigen, versnipperen en uitblazen

Simpel gezegd is de Mulchmachine een apparaat dat de bladeren op een groenstrook of grasveld opzuigt, versnijdt en uitblaast op dezelfde plek. Zo handzaam en klein als een bladblazer, die de groenwerkers op hun rug kunnen dragen, is-ie niet.

"Ik wilde hem wel zo klein mogelijk, niet groter dan een bureau, met een kleine tractor ervoor. Dan heb je ook weinig insporing in de grasvelden. En zeker in deze tijd, als het nat is, wil je de bodem niet verdichten", legt Loch uit. 'Nu heb je in één werkgang al het blad versnipperd en dat komt weer terecht op het gras, waardoor de wormen en torretjes het de grond in kunnen trekken. Daardoor wordt de grasmat vitaler en hebbende bomen het ook beter, omdat er meer vocht in de grond achtergelaten wordt."

Volgens Loch duurde het even voor zijn innovatieve idee was geland. "Iedereen doet al zo'n veertig tot vijftig jaar hetzelfde. Het kostte tijd voor ik iedereen zover had om anders te gaan denken."

Korrels

De machine is ontwikkeld door de GKB Groep. Het oorspronkelijke plan was om een apparaat te ontwikkelen dat de bladeren om zou kunnen zetten in kunstmestkorrels, die ook elders uitgestrooid zouden kunnen worden. "Maar in de praktijk zie je dat natte bladeren wel samen te persen zijn, maar dat ze uit elkaar vallen als je ze dan weer los laat", zegt Henk Kraaijeveld van de GKB Groep.

Ook het huidige apparaat wordt nog wekelijks gefinetuned. "Als we een dag aan het draaien zijn en er moet iets anders, dan slijpen we de machine open en doen we een aanpassing. Daarom hebben we hem ook nog niet in de gemeentekleuren gespoten."

Zal de bladblazer dus uit het Rotterdamse straatbeeld verdwijnen? "Dat zal niet lukken, want de straten moeten ook schoon", zegt Loch. "We schakelen wel over op elektrische bladblazers, dat is een pluspunt. We moeten nu gaan uitzoeken hoeveel machines we nodig hebben."