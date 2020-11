Albanezen verstoppen zich in trailer tussen banden en koffie

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagochtend drie mannen uit Albaniƫ ontdekt in een trailer met autobanden en koffie in de Europoort. Ze hadden zich verstopt om de oversteek met de veerboot naar Engeland te maken.

De inklimmers kwamen aan het licht tijdens een controle met migratiehonden. Eerder deze week trof de Marechaussee ook al vijftien inklimmers aan in de havens in de Europoort, Hoek van Holland en IJmuiden. Ook zij zaten verstopt tussen onder meer rubberen banden en koffieresten.

De afhandeling van de inklimmers kan per zaak verschillen, laat de Marechaussee weten. Soms wordt iemand over de grens gezet, soms kan iemand asiel aanvragen, een andere keer komt een persoon terecht in het Vreemdelingentraject en het gebeurt ook dat iemand strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege betrokkenheid bij mensensmokkel.