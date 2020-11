Podcast Feyenoord: Goede begeleiding van Sinisterra en de geblesseerde internationals

Elke vrijdag spreken wij uitgebreid over Feyenoord in onze Podcast Feyenoord. Vandaag spreekt Frank Stout met onze Feyenoord-verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel over het herstel van Luis Sinisterra, de nieuwe blessures van enkele internationals en de zoektocht van Feyenoord naar een externe investeerder.

Feyenoord maakte deze week bekend dat Sinisterra tot de zomer van 2023 vast ligt. "Leuk voor hem," zegt Sinclair Bischop. "Het is altijd de vraag hoe je terugkomt van zo'n blessure en hij heeft nu meer zekerheid. En Feyenoord hoopt hem op termijn te verkopen, dat het een goudpareltje is."

Dennis van Eersel vond het mooi dat de Colombiaan openhartig was in een video van de club. "Het was niet alleen maar een goed nieuws show, hij gaf daar ook open aan dat die eerste aanpassingstijd moeilijk en zwaar voor hem was." De mannen spreken daardoor ook over de begeleiding van spelers uit Zuid-Amerika, iets wat Feyenoord tegenwoordig veel beter doet dan enkele jaren geleden.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl