Kat met kogel in neus binnengebracht bij asiel Gorinchem

Het dier was er slecht aan toe, vertelt Cora Rikkelman, beheerder van het dierenasiel in Gorinchem. "Hij had overal vieze plekjes en zat onder de blubber. We zijn hem langzaam gaan opwarmen, hebben hem een infuus en speciaal voer gegeven. Dan laten ze ook toe om plekjes te behandelen."

De wond die de kat aan zijn neus had, wilde alleen maar niet dichtgaan. Een röntgenfoto maakte duidelijk waarom niet. In het neusgat zat een kogel, die leek op een bukskogel.

"We wilden weten wat er aan de hand was, want dan konden we een behandelrichting inslaan. Was het misschien een ontsteking, of toch een ander proces? Maar het bleek een kogel; dat hadden we niet durven vermoeden."

Bullet

Rikkelman denkt dat iemand in volle verstand op het dier heeft geschoten. "Het is een zwarte kat, het kan niet zo zijn dat iemand het per ongeluk deed omdat-ie een haas wilde neerschieten."

Met de kat, die inmiddels de toepasselijke naam Bullet heeft gekregen, gaat het inmiddels een stuk beter. "We weten alleen nog niet of hij hier blijvende schade aan overhoudt. We hebben inmiddels twee aanmeldingen van mensen die het dier willen overnemen, maar we maken even pas op de plaats. Hij zit nu vol aan de antibiotica en ontstekingsremmers."