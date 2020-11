Excelsior lijkt ontbrekende schakel gevonden te hebben met jeugdspeler Tjoe-A-On

Excelsior heeft dit jaar twee jeugdspelers die zijn doorgebroken en inmiddels al weken basisspeler zijn. Julien Baas en Nathan Tjoe-A-On. Met die laatste in de basis verloor Excelsior nog geen wedstrijd. Sterker nog de laatste zes wedstrijden waar de linksback werd opgesteld leverde geen enkel tegendoelpunt op. En dat was de laatste jaren juist de achilleshiel van Excelsior.

De 18-jarige verdediger maakte op 9 oktober van dit jaar zijn debuut tegen FC Eindhoven. In die wedstrijd kreeg Excelsior voor het laatst een tegengoal, maar toen was Tjoe-A-On al gewisseld. "Ik durf niet te zeggen of het een met het ander te maken heeft", vertelt Tjoe-A-On. "Ik denk dat het team het nu gewoon goed doet. Je ziet dat we als geheel verdedigen en dat iedereen zijn taken oppakt. Ik denk dat ik een mooie toevoeging ben aan dit stabiele team en dat dit de reden is dat ik ben blijven staan."

Trainerswissel

Tjoe-A-On werd vorig seizoen door toenmalig trainer Ricardo Moniz bij de selectie gehaald al speelde hij geen minuut. Halverwege vorig seizoen werd Moniz ontslagen en kreeg hij te maken met Marinus Dijkhuizen. De aanpak van de huidige trainer vindt Tjoe-A-On wat prettiger. "Moniz was veel directer. Hij spreekt je aan in de groep in plaats van persoonlijk met je in gesprek te gaan. In het begin was het zeker wennen. Gelukkig duurde die periode maar even en doet het je nu minder als er geschreeuwd wordt, omdat je weet dat het positief bedoeld is. Het is sowieso goed dat je zo'n trainer op jonge leeftijd al meegemaakt hebt."

"Dijkhuizen is juist het tegenovergestelde", vervolgt de verdediger met rugnummer 28. "Hij neemt me iets meer apart en coacht mij persoonlijker. Dat is iets wat ik vanuit de jeugd gewend ben en ik vind die aanpak zelf fijner."

Twijfel in het begin

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen volgt de ontwikkeling van Nathan Tjoe-A-On nauwlettend. "Toen ik hier binnenkwam vertelde mijn staf al dat hij een heel goede back is die het in de voorbereiding van vorig jaar uitstekend gedaan heeft. Daarna is hij even geblesseerd geraakt en is sindsdien een beetje naar de achtergrond verdwenen. In eerste instantie snapte ik daarom niet wat mijn staf bedoelde."

"Vandaar dat ik een aantal weken geleden in een heel goed gesprek duidelijk heb gemaakt dat ik meer van hem verwacht. Als hij niet meer progressie ging maken, werd het een gewoon een lastig voor hem bij deze club. En diezelfde week nog zag ik na al die maanden in één keer wat de staf bedoelde. Hij had het geluk dat Brandon Ormonde-Ottewill de wedstrijd daarna geschorst was. Toen was de keuze: hij of Robin van der Meer. Ik vond het voor de club en qua potentie interessant om het gokje te wagen en hem te laten starten bij Eindhoven uit."

Ontwikkeling

"Voor mijn gevoel was ik al langere tijd klaar voor mijn debuut", zegt de Tjoe-A-On. "Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om mezelf te laten zien en denk dat ik die mogelijkheid heb gegrepen. Nu is het zaak om door te ontwikkelen bij Excelsior en een vaste waarde in het team te worden. Ik wil vooral aan de bal en aanvallend nog sterker worden."

"Om beter te worden is het zaak om op de linksbackpositie te spelen. Van origine speel ik centraal achterin, maar tegenwoordig zijn er maar weinig veelzijdige linksbacks. Als ik mezelf op meerdere vlakken inzetbaar kan maken dan zou ik me daarmee kunnen onderscheiden. In de toekomst zou ik misschien weer terug kunnen naar het midden, maar dat weet ik nu nog niet. Op dit moment moet ik gewoon blijven spelen en wellicht dat er ooit een stap hogerop inzit", aldus de jongeling.

Basisspeler

Die gehoopte speeltijd krijgt hij van Dijkhuizen. "Voor mijn is Nathan een basisspeler", zegt de coach uit 's-Gravenzande. "Dat blijkt al uit het feit dat ik hem in de basiself heb laten staan nadat Brandon Ormonde-Ottewill weer fit was. Ook Robin van der Meer is een optie voor links achterin, maar hij weet dat hij derde keus is achter Brandon en Nathan. Gelukkig hebben die laatste twee een doorlopend contract. Wat dat betreft moeten zij het met z'n tweeën uitvechten. Dat is heel luxe, want normaal gesproken is de linksback positie dun bezet."

Compliment voor de jeugdopleiding

In het verleden heeft Excelsior met Luigi Bruins en Ryan Koolwijk een paar grote namen voortgebracht. De laatste jaren was deze toevoer vanuit de jeugdopleiding wat minder. Met de komst van Nathan Tjoe-A-On, Julian Baas, Dave van Delft en ook Niek van Heeten heeft de ploeg uit Kralingen toch weer jonge en talentvolle jongens in de selectie opgenomen.

Dijkhuizen is tevreden met deze ontwikkeling. "Het zijn talentvolle jongens. Voor de club is het interessant als je dat soort jonkies speeltijd kan geven. Bovendien kunnen we er nu sportief profijt van hebben en wie weet ze in de toekomst voor een mooie prijs verkopen. Ook werkt het voor de jeugd stimulerend als ze deze jongens zien doorbreken. Dat is een signaal dat er hier wat te halen valt onder mij als trainer. Een mooie ontwikkeling!"