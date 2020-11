Vrouw ontsnapt ternauwernood aan een vuurwerkbom op haar auto

Volgens de politie had het veel erger kunnen aflopen als de vrouw niet alert had gereageerd. Ze parkeerde haar auto afgelopen dinsdag op de Gaffelstraat in Rotterdam om haar kleine kinderen op te halen die bij familie hadden gelogeerd. Terwijl ze in de auto een gesprek afrondde, zag ze vuurwerk op de auto afkomen. Ze rende de auto uit en vrijwel meteen daarna ontplofte het vuurwerk. Door de zware explosie vloog de motorkap open, zijpanelen en een wielkast werden vernield en de voorruit verbrijzelde.

Wie het vuurwerk gooide is nog onbekend. De bewoners van woningen boven de parkeerplaats hadden niets met het vuurwerk te maken hadden en camerabeelden leidden ook niet naar de dader(s).