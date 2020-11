Twintig vogels geruimd na vogelgriep bij Rotterdamse opvang

Rare bewegingen van de vogels zijn soms de eerste tekenen. "Sommige zijn kerngezond, ander liggen er als een vaatdoek bij en weer bij andere zie je ze met de kop draaien en met de vleugels slaan", zegt André De Baerdemaker van Karel Schot.

Na de eerste signalen werd de voedsel- en warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld. Ook werd het Erasmus MC gevraagd om de dieren te bemonsteren. Zo werden de vermoedens na onderzoek bevestigd.

De getroffen dieren en vogels die in contact waren geweest werden geëuthanaseerd en verwijderd. Voor de overige dieren in de opvang had het geen gevolgen. "Die zitten al gescheiden van elkaar. We hanteren al belangrijke veiligheidsmaatregelen. De quarantainemaatregelen hebben we verder aangescherpt. We hebben wel de looproutes voor de werknemers aangepast."

Karel Schot zoekt nog uit waar en hoe de dieren besmet zijn geraakt. "Dat proberen we nog te achterhalen. We weten dat trekvogels vanuit Noord-Europa hier heen komen en het virus meebrengen. Daarnaast bekijken we met welke dierenambulances de vogels bij ons terecht zijn gekomen."

De gemeente Rotterdam en de GGD Rotterdam-Rijnmond monitoren de situatie bij Karel Schot.