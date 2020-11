Feyenoord-assistent Cor Pot in FC Rijnmond: 'Het zou heel dom zijn om ons systeem overboord te gooien'

Ondanks kritiek uit sommige hoeken op het veldspel van Feyenoord hoeven we geen concessies te verwachten van Dick Advocaat. Dat liet assistent-trainer Cor Pot weten in FC Rijnmond. “Het zou heel dom zijn om ons systeem overboord te gooien.”

Aan het begin van het seizoen wilde een aantal spelers liever wat aanvallender spelen dan Feyenoord vorig seizoen deed. Na de nipte winst op ADO Den Haag (3-2) werd al snel terug gegrepen op het wat meer behouden systeem waar Advocaat vorig jaar zo succesvol mee was.

"De speelwijze was helemaal geen discussie", licht Cor Pot toe in FC Rijnmond. "Een paar spelers wilden wat eerder druk zetten. Maar Dick was heel duidelijk: 'Als je niet mee wil, ga je er uit'. Heel simpel. Wij zijn geen balafpakkers, dus gaan niet al jagen bij de '16' van de tegenstander."

En ook al speelt Feyenoord niet zo frivool en aanvallend als dat sommige supporters zouden willen; in de competitie zijn de Rotterdammers al ruim een jaar ongeslagen. "Dick heeft een traject uitgezet. We zijn niet voor niets van plek 15 en naar plek 3 gegaan. En waar had het geëindigd?", vraagt Pot zich hardop af.

"Dat is gekomen door die ene speelwijze, waardoor we nog steeds niet hebben verloren. Dus het zou wel heel dom zijn om dat systeem overboord te gooien en naar voren druk te zetten. Wij moeten ruimte hebben. Jammer voor de mensen die kritiek hebben, maar Dick doet daar geen concessies in."

Nuttige oefenwedstrijd

Zonder de internationals oefende Feyenoord gisteren in De Kuip tegen ADO Den Haag. Ook al werd er door beide ploegen niet gescoord, was het voor Put wel een nuttige oefenwedstrijd: "Joao Teixeira heeft een hele wedstrijd gespeeld. Nicolai Jorgensen heeft een uur naar behoren gespeeld. Hij is nog niet op zijn niveau, maar hij komt er wel weer. Dat is positief. En jonge jongens als Azarkan, Bannis, Wehrman, Vente, Hendriks en Smeulers hebben zich ook goed laten zien."

Analyticus Harry van der Laan merkt op dat de vaak geblesseerde Jorgensen vooral wedstrijden nodig heeft. "Daar doe je wedstrijdkracht op. Dat is toch anders dan in trainingen."

Pot beaamt de woorden en hoopt snel dat zijn ploeg kan beschikken over een fitte Deense spits. "Als hij in het veld staat, staat er wel iemand. Hij is een grote sterke vent. Dat is toch imponerend voor een tegenstander. Met zijn scorende kwaliteiten moeten we daar gebruik van maken. Hij is sowieso onze eerste spits. Ook omdat er momenteel geen concurrent voor hem is, nu Robert Bozenik er drie of vier maanden uit ligt."

Extra spits

Presentator Bart Nolles merkt op dat het jonge talent Naouffal Bannis geen echte kans krijgt in de spits. Daar is Pot het niet mee eens. "Bannis maakt echt vorderingen. Maar om dé spits te worden in Feyenoord 1 moet je echt wat laten zien. Ik ben blij dat hij en Dylan Vente meetrainen bij ons. Ze moeten aanhaken op het niveau dat echt een stuk hoger is dan ze gewend zijn. Als je hen tegen de Russische kleerkasten van CSKA Moskou opstelt, maak je ze echt kapot."

Volgens verslaggever Dennis van Eersel zou het wenselijk zijn als Feyenoord in de winterstop een echte spits haalt, maar wordt het financieel lastig. "Als je een spits haalt, moet je iemand halen die er direct staat", reageert Pot. "Anders heeft het geen zin. Je moet kijken naar clubs waar ze op de bank zitten, maar wel bijvoorbeeld bij de nationale ploeg zitten."

De naam van Joshua Zirkzee valt. De jonge aanvaller speelde een jaar in de jeugd van Feyenoord en is nu derde of vierde keus bij Bayern München. "Zirkzee is een mogelijkheid. Dat vind ik ook een talentvolle speler", aldus Pot.

'Normaal gesproken stopt Dick'

De 69-jarige Pot gaat er van uit dat dit zijn laatste jaar is als assistent bij Feyenoord. De Rotterdammer heeft ook wel zin om weer andere dingen te doen. "Een weekje naar Sint-Petersburg of Turkije, met vrienden golfen in Marbella…ik ben nu nog fit."

Maar wat doet zijn vriend Dick Advocaat? "Normaal gesproken zal Dick stoppen bij Feyenoord. Hij is al zo lang trainer en altijd op een hoog niveau. Nog zo fanatiek en ook inventief. Ik durf niet te zeggen dat hij definitief stopt. Maar als hij mij weer vraagt, ga ik mee. Ik laat hem niet in de steek. Ik vind het gewoon geweldig hem te om met werken."

