SOW VLOG: hele team tien dagen in quarantaine

Lars, Esther, Britt en Manon zitten inmiddels bijna 10 dagen in quarantaine. Voor de ene zit het er bijna op, terwijl de ander nog een paar dagen extra thuis moet blijven. Maar maandag gaat, als alles zo door blijft gaan, het gros van ons team weer naar de redactie. Maar hoe vergaat hen deze quarantaine?

Hoe maak je je hoofd leeg tijdens alleen maar binnen zitten? Manon weet daar wel raad op: lekker gaan wandelen! Op deze manier haal je lekker een frisse neus en ben je daarna weer helemaal klaar om te werken. Britt laat jou zien hoe haar werkplek eruit ziet. Ze geeft ook nog een goede tip, wat te doen bij een niet fijne bureaustoel. Lars moet uit nood even een boodschapje halen. Gelukkig mag dit in quarantaine. Hij laat zien hoe hij dit veilig en volgens de maatregelen doet. Esther zit in isolatie, nog een stapje verder dan de quarantaine van de overige redacteuren. Zij vertelt hoe ze hiermee omgaat en hoe ze bijvoorbeeld de badkamer veilig kan gebruiken.