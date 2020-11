Horecaondernemers maken van restaurant een winkel

Horecaondernemers doen er alles aan om het hoofd boven water te houden tijdens deze coronacrisis. Van het bezorgen van maaltijden tot het omtoveren van een restaurant naar een winkel waar wel klanten wél terechtkunnen. En dat laatste is een trend aan het worden.

"Je ziet dat horecaondernemers van alles proberen om niet helemaal dicht te hoeven gaan", zegt horeca-expert, Gijsbregt Brouwer. "Ze gaan losse producten verkopen, zoals brood, gebakjes, een wijntje. Als klant krijgt je het gevoel dat je aan het shoppen bent bij een delicatesse winkel."

Is deze trend dan de redding van de horecaondernemer? "Het is een druppel op een gloeide plaat", zegt Brouwer. "Het levert niet eens de helft op van wat je normaal verdient, Ondernemers willen niet stil zitten, willen iets om handen hebben, dan is dit een goed idee."

Volgens Brouwer verkopen horecahouders van alles. "Er zijn restaurants die brood zijn gaan bakken, soms maken ze de lekkerste broden die je in Rotterdam kunt krijgen, sommige verkopen jams, andere maken gebakjes of verkopen truffels."

Zou deze trend ervoor kunnen zorgen dat sommige horecagelegenheden niet meer terugkomen? "Ondernemers merken dat ze op deze manier bij kunnen verdienen. Het ziet er eerder naar uit dat ze straks losse producten blijven verkopen voor extra verdiensten."