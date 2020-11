Bullet de kogelkat knapt op

"Ik heb een compromis met bullet afgesproken. De kraag, die na de operatie om zijn nek hoort om te voorkomen dat hij aan zijn wond gaat zitten, hoeft hij alleen nog maar 's avonds om als wij er niet zijn. Daar was hij het helemaal mee eens." aldus een opgeluchte Cora Rikkelman. Zij ontving vorige week als beheerder van het dierenasiel die zwaar vervuilde en onderkoelde kater. Toen de wond bij zijn neus niet wilde genezen werd er een röntgenfoto gemaakt.



"We schrokken behoorlijk toen we zagen wat een enorme witte vlek er op de foto zichtbaar was. Het bleek na de operatie om een kogel te gaan. Nou die zat zo diep, die is er niet vanzelf ingekomen. Dat is bewust door iemand gedaan", zegt Cora.

Nu een dag na zijn operatie zit de kater, die als snel de naam Bullet kreeg, er monter bij in zijn kooi. Hij moet de antibioticakuur afmaken en dan kan ie geplaatst worden.

"Ze staan in de rij om Bullet op te vangen. Daar maken we ons geen zorgen om."