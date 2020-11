Feyenoord-doelman Bijlow tot de winterstop uitgeschakeld

Justin Bijlow komt dit jaar niet meer in actie. De 22-jarige doelman van Feyenoord kampt met een voetblessure, die hij afgelopen zondag opliep in de warming-up van het duel met FC Groningen.

Daarmee zien we Bijlow pas na de winterstop weer onder de lat bij Feyenoord. Vorig weekend werd de doelman nog opgeroepen voor Oranje, maar hij moest zich door zijn voetblessure ook al afmelden bij bondscoach Frank de Boer.

Na de wedstrijd tegen Groningen was Feyenoord-trainer Dick Advocaat juist nog optimistisch over de blessure van Bijlow. "Hij is naar het ziekenhuis geweest en voor zover je daarvan kunt spreken ziet het er goed uit", vertelde Advocaat afgelopen zondag. "Geen breuken, dat is een kwestie van verzorgen."

De trainer van Feyenoord sprak de hoop uit na de interlandperiode weer een beroep te kunnen doen op Bijlow, maar dat gaat dus langer duren.