Excelsior komt plotselinge openingstreffer niet meer te boven in Helmond: 2-1

Excelsior begon nog wel goed aan de wedstrijd. De Rotterdammers creëerden dan wel geen grote kansen, maar had wel de controle over de ploeg die al vijftien wedstrijden op rij niet meer had gewonnen in eigen stadion. Helmond Sport kreeg wel een kansje via Karim Loukili, maar hij kon Alessandro Damen niet concreet bedreigen in de korte hoek. Excelsior werd voor het Helmond-doel inn de eerste twintig minuten niet heel veel dreigender dan een kopballetje van Mats Wieffer.

De situatie van controle veranderde na een klein halfuur compleet voor Excelsior. Jelle Goselink kopte een hoekschop binnen en bracht de thuisploeg uit het niets op voorsprong. Daarmee kwam er voor Excelsior ook een einde aan bijna vijfhonderd minuten zonder tegentreffer.

Controle weg

De onverwachte 1-0 deed Excelsior duidelijk geen goed. Helmond Sport bleef dreigend en leek vlak voor rust zelfs, wederom via Goselink, op 2-0 te komen. Deze keer ging echter de vlag omhoog. Reuven Niemeijer kreeg op slag van rust nog een grote mogelijkheid op de gelijkmaker, maar hij schoot op Helmond-doelman Van Gassel.

Kort na rust golfde het spel even op en neer, met kansen aan beide kanten. Waar Excelsior eerst nog tot tweemaal toe ontsnapte aan een grotere achterstand, was het in minuut 58 wederom raak voor de thuisploeg. Aanvoerder Jeff Stans, oud-Excelsior, schoot een uit een corner teruggetrokken kopbal binnen in de verre hoek: 2-0, en daarmee grote problemen voor Excelsior.

Ómarsson maakt het nog heel even spannend

Trainer Marinus Dijkhuizen gooide het een halfuur voor tijd over een andere boeg, met het inbrengen van Stijn Meijer en Dylan Seys. Dat resulteerde in eerste instantie wel in meer Rotterdamse dreiging, maar een serie aan mogelijkheden kwam er niet. Elias Ómarsson schoot in de blessuretijd nog wel de aansluitingstreffer binnen, maar die kwam voor Excelsior te laat om nog een resultaat te halen.

Met de nederlaag in Helmond komt er voor Excelsior een einde aan een mooie serie van vijf competitiewedstrijden zonder nederlaag. De Kralingers blijven voorlopig steken in de middenmoot van de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

Helmond Sport - Excelsior 2-1 (1-0)

27' Jelle Goselink 1-0

58' Jeff Stans 2-0

90' Elias Ómarsson 2-1

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Matthys, Fischer, Tjoe-A-On (62' Seys); Baas (46' Oude Kotte), Ormonde-Ottewill, Wieffer; Verhaar (62' Meijer), Omarsson, Niemeijer.