Vier ziekenhuizen in de regio bij 'beste van Nederland'

Een viertal ziekenhuizen in onze regio heeft de hoogste score gekregen in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier. Het Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland), Beatrixziekenhuis (Gorinchem) en het Franciscus Gasthuis en Vlietland (Rotterdam/Schiedam) horen daarmee, volgens de onderzoekers, bij de beste van Nederland.

De onderzoekers keken naar de patiëntgerichtheid en de medische zorg. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam maakte de grootste sprong op de ranglijst. De score wordt uitgedrukt in bolletjes. Één of twee bolletjes betekenen dat het ziekenhuis onder het landelijk gemiddelde scoort. Het maximaal aantal bolletjes is vier.



Het Beatrixziekenhuis kon vorig jaar ook al rekenen op de hoogste score. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland en het Van Weel-Bethesda ging een stapje omhoog. Het Ikazia ziekenhuis maakte zelfs een forse sprong.

De academische ziekenhuizen deden het minder dan de andere ziekenhuizen. Zo staat het Erasmus MC, volgens de onderzoekers van Elsevier, onderaan de lijst.