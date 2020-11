Marinus Dijkhuizen over Helmond Sport-Excelsior (2-1): 'Na de 1-0 waren we het behoorlijk kwijt, dat typeert onze ploeg'

Dijkhuizen over Helmond Sport-Excelsior (2-1): 'Na de 1-0 waren we het behoorlijk kwijt, dat typeert onze ploeg'

"Een gebrek aan scherpte en een gebrek aan kwaliteit aan de bal", is de eerste reactie van Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen na de 2-1 nederlaag van vrijdag tegen Helmond Sport. De Rotterdammers stonden na een uur spelen met 2-0 achter, de aansluitingstreffer van Elias Ă“marsson in de blessuretijd kwam uiteindelijk te laat.

"Reuven Niemeijer moet vlak voor rust de 1-1 maken, Stijn Meijer moet een kwartier voor tijd de 2-1 maken. Die scherpte was er niet", vervolgt Dijkhuizen. "De twee tegengoals waren typerend, twee corners. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed dus dat is wel heel kwalijk."

"Ik vond ons aardig starten het eerste kwartier, maar na de 1-0 waren we het behoorlijk kwijt. Dat typeert onze ploeg wel, dat is al een beetje oud zeer van de laatste jaren en ook dit seizoen. Als het tegenzit zijn we het in een keer kwijt. Dat verbaast me na zo'n reeks."

Excelsior creëerde, ondanks de achterstand, weinig concrete kansen en kwam pas in de laatste minuten van de blessuretijd tot een aansluitingstreffer. "Als die goal tien minuten eerder valt heb ik nog goede hoop op minimaal een punt", vertelt Dijkhuizen. "Maar voorin waren we gewoon heel zwak. Niemeijer was zwak, Ómarsson was zwak... we hadden voorin heel weinig kwaliteit aan de bal vandaag."

Tweede wedstrijd in korte tijd

Afgelopen dinsdag won Excelsior in eigen huis nog met 3-0 van TOP Oss. "Blijkbaar had een aantal jongens toch moeite om twee wedstrijden in korte tijd te spelen, dinsdag was een relatief zware wedstrijd", vertelt Dijkhuizen daarover. "Maar wij konden blijven gaan in het laatste kwartier, misschien was het ook een beetje onderschatting. We zijn ook niet zo goed dat we elke ploeg ondersteboven spelen, ook niet Helmond Sport."