Vandaag 60 jaar geleden: bouw Rotterdams jongste spektakelstuk gaat van start, bekijk de beelden hier

Het officiële startsein voor de aanleg van de metro in Rotterdam wordt gegeven op 14 november 1960. Vandaag precies zestig jaar geleden begint de stad aan het bijzondere project. “Een spektakelstuk”, schrijft Het Vrije Volk. Rotterdam is de eerste stad in Nederland met een metro.

De werkzaamheden zijn een paar maanden voor 14 november 1960 al begonnen. “Alle voorlopige graverij in de Rotterdamse bodem ten spijt, het officiële begin van de werkzaamheden aan de Metro vindt maandag 14 november plaats”, kondigt De Telegraaf op 11 november 1960 aan. Voor het officiële startsein komt secretaris-generaal Gieben van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar Rotterdam.

Oliespetters

Hij bedient op het Weena de heimachine die de eerste damwand voor het bouwdok slaat. De Rotterdamse burgemeester Van Walsum staat aan zijn zijde. Het is een lawaaiige bijeenkomst en de genodigden komen volgens Het Vrije Volk onder de oliespetters te zitten.

Een metrotunnel door het centrum van Rotterdam, dat kan niet anders dan verkeersproblemen opleveren. Het Polygoonjournaal meldt: “De Coolsingel, de slagader van het dynamische Rotterdam, zal binnenkort voor alle verkeer worden afgesloten in verband met de werkzaamheden voor de bouw van de metro.”

Kanaal door de binnenstad

In het bouwdok aan het Weena zullen de tunnelstukken worden gebouwd voor de metrotunnel die onder het centrum loopt. Er komt een kanaal dwars door de binnenstad, waardoorheen de tunnelstukken naar hun definitieve plek worden gevaren. Bij het Eiland van Brienenoord is het bouwdok voor de onderdelen van de metrotunnel onder de Maas. Aan de zuidkant van de rivier komt de metro boven de grond.

Burgemeester Van Walsum is zich ervan bewust dat de aanleg van de metro voor verkeersproblemen gaat zorgen, maar de Rotterdammers moeten dat accepteren. “Maar als we trots zijn op onze stad, dan betekent dat dat we dit alles - omwille van haar toekomst - moeten accepteren”, zo tekent Het Vrije Volk op uit de mond van de burgemeester.

Landsbelang

Van Walsum meent dat de metro niet alleen van lokale betekenis is: “We hebben er oog voor dat Rotterdam in het geheel van onze nationale economie nogal wat vertegenwoordigt." De burgemeester zet in zijn toespraak de gemeentelijke diensten die het hele metroproject hebben voorbereid in het zonnetje.

“Er zijn meer ondergrondse spoorlijnen gebouwd in de wereld, maar de onze zal tot stand komen in een nauwelijks vergelijkbare situatie en met nauwelijks vergelijkbare middelen.”

Van 6 naar 160 kilometer spoor

In november 1960 wordt ervan uit gegaan dat de klus in zes jaar tijd geklaard zal zijn. Uiteindelijk duurt het langer. De Rotterdamse metro wordt op 9 februari 1968 in gebruik genomen. De metrolijn is dan 5,9 kilometer lang, heeft zeven stations en loopt van het Centraal Station naar Zuidplein. Het metronet van Rotterdam wordt in de afgelopen vijftig jaar uitgebreid. In 2020 heeft Rotterdam 52 metrostations en ligt er 162 kilometer metrospoor door de stad.