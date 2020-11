Politie vindt 2 miljoen euro en 600 kilo coke in woningen Rotterdam

De politie heeft deze week drie mannen en een vrouw opgepakt, na de vondst van zeshonderd kilo cocaïne in appartementen in Rotterdam-Zuid en 1.927.270 euro cash in een woning aan het Kruisplein. Twee van hen zaten het geld te tellen, toen de politie afgelopen woensdag binnenviel.

Het onderzoek dat uiteindelijk tot deze vangst leidde, begon nadat de politie informatie had gekregen dat een appartement aan de Strevelsweg zou worden gebruikt voor de opslag van drugs. Regelmatig liepen twee mannen met grote tassen de woning in en uit, waarbij ook een woning aan de Lange Hilleweg werd bezocht.

Bij een instap werd duidelijk dat het vermoeden juist was: in een verborgen ruimte in het huis aan de Strevelsweg lag 300 kilo cocaïne, een vuurwapen en munitie. Ook in het huis aan de Lange Hilleweg lag 300 kilo coke. Totale straatwaarde: tussen de 18 en 24 miljoen euro. Twee mannen van 29 jaar oud zonder woon- of verblijfplaats zijn in de laatste woning opgepakt.

Miljoenen tellen

In het onderzoek werd ook een auto opgemerkt die mogelijk een relatie had tot de drugsvondst. Dit bracht agenten naar het Kruisplein, waar in een appartement een 36-jarige man en 58-jarige vrouw werden aangetroffen. Zij waren bezig een immens geldbedrag te tellen. Het bleek uiteindelijk om bijna twee miljoen euro te gaan. Ook zij zijn aangehouden en het geld en de auto zijn in beslag genomen.



