Het weer van vandaag: erg zacht

Vandaag is het bewolkt met vanochtend eerst nog een beetje (mot)regen. Vanmiddag blijft het droog en is er een streepje zon mogelijk. Het wordt 14 graden en de zuidenwind wordt matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en blijft het nagenoeg droog. Met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 12 of 13 graden blijft het uitzonderlijk zacht.

Morgen is het bewolkt en in de middag gaat het stevig doorregenen. De temperatuur komt uit op 15 graden. De zuidenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7. Langs de kust bestaat er in de middag ook kans op (zware) windstoten.

Vooruitzichten

In de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig met af en toe regen of een bui. Woensdag lijkt op dit moment de dag te worden met de meeste zon. Soms waait het ook stevig. In de middag wordt het 12 tot 15 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder!