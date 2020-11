Dichter Derek Otte ging ondanks zijn gestotter zijn droom achterna

De bekende dichter en voormalig stadsdichter van Rotterdam neemt presentator Sander de Kramer mee naar de Kralingse wijk De Esch. Dit deel van de stad speelde een belangrijke plek in zijn leven.

"Ik was net van de universiteit af gegooid en liep met mijn ziel onder mijn arm een rondje door De Esch. Wat moest ik nu met mijn leven? Ik wilde dichter worden, maar wist niet of ik daar, met mijn gestotter, wel geschikt voor was. Toen opeens popte er, vanuit het niets, een zin op in mijn hoofd: Meerdere wegen leiden naar dromen. Dat is mijn levensmotto geworden."

Niet veel later debuteerde Otte met zelfgeschreven gedichten voor publiek. "Ik was super zenuwachtig", lacht de stadsdichter. "Alles wat ik gegeten en gedronken had, kwam er een half uur voordat ik op moest uit. Maar toen ik eenmaal de microfoon in mijn hand had en begon met praten, ging het me uitstekend af. Zonder één stotter dreunde ik mijn dichtregels op. Dat voelde als een enorme overwinning. Toen wist ik zeker dat ik hierin verder zou gaan."

In de Kralingse Esch gebeurde een aantal jaren geleden iets wonderlijks. "Ik moest hier optreden in de Watertoren", legt Otte uit. "Vlak voordat ik naar binnen stapte, rinkelde mijn telefoon. Het was de commissie die de Rotterdamse stadsdichter verkiest. Ze vroegen of ik de komende jaren die titel wilde dragen."

Otte voelde zich vereerd. "Ik kreeg dat nieuws uitgerekend op de plek, waar ik ooit worstelde met de vraag hoe het nu verder moest met mijn leven. Hoe bijzonder is dat..."