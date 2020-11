13-jarige levert vrijwillig zijn messen in: 'Voortaan moet ik het met mijn vuisten oplossen'

Kevin in gesprek met verslaggever Sanne Waldekker. Zijn stem is vervormd, zodat hij onherkenbaar is.

Ongestraft je messen inleveren. Het kon vrijdagmiddag bij jongerencentrum Maaswijk in Spijkenisse. Zo moet het aantal jongeren dat rondloopt met een steekwapen worden teruggebracht. De 13-jarige Kevin (gefingeerde naam) besloot afstand te doen van zijn messen. Twee keukenmessen en een ‘kram’, zoals hij dat noemt. "Ik voel me bevrijd nu ik er vanaf ben."

De messen zitten vakkundig op verschillende plekken op het lijf van Kevin verstopt. Hij haalt er uit zijn broek, maar heeft er ook één op zijn bovenlichaam onder zijn shirt geplakt. "Ik heb ze gestolen, maar ik heb eerder ook al eens jongens van 18 jaar messen voor me laten kopen."

Kevin begon messen met zich mee te dragen toen hij nog maar 11 jaar was. "Ik was bang. Ik wilde niet dat ze me zouden beroven van dure spullen of kleding. Ik heb toen zelfs een tijdje een machete gehad."

In de omgeving van Kevin is het hebben van wapens heel gewoon. Jongens lopen niet alleen met messen, maar ook met vuurwapens. "Ik heb ook een pistool gehad. Voor mijn veiligheid. Maar er zijn ook veel jongens die het gewoon stoer vinden."

Drillrap

De oorsprong van de messenproblematiek is volgens Kevin te vinden bij de drill-muziek, waarbij rappers in hun teksten vertellen over het harde leven en de straat. In de bijbehorende Youtube-video’s zijn vaak wapens te zien.

Ook jongerenwerker Driss Boutahar van het jongerencentrum ziet dat de invloed van die muziek en clips groot is. "Voor ouders moet dat dan ook een waarschuwing zijn. Als je kind dit soort muziek luistert, dan moet je hier misschien nodig een gesprek over voeren."

De jongerenwerkers, politie en gemeente Nissewaard hebben in de media, bij het centrum en op de scholen aandacht gevraagd voor de inleveractie in Spijkenisse. Toch is Kevin de enige jongere die is binnengestapt. In totaal zijn zeventien messen ingeleverd, waarvan dertien messen uit de schuur van een ouder echtpaar.

"We zien het als een eerste aanzet", legt wijkagent Frank Vermoen uit. "We hadden graag de actie gecombineerd met een groot game-evenement voor jongeren, maar door corona ging dit niet door. Maar de aanpak van het messenprobleem kan niet wachten. Dus we gaan dit zeker vaker doen."

Preventief fouilleren



De afgelopen tijd waren er een aantal ernstige steekincidenten in de gemeente Nissewaard, waar minderjarigen bij betrokken waren. Zo was het twee keer raak bij metrostation Heemraadlaan. Het zorgde ervoor dat er in Spijkenisse gebieden werden aangewezen waar preventief gefouilleerd mag worden.



"Dat is ook een reden voor mij om mijn messen in te leveren", geeft Kevin toe. "Ik wil niet worden gepakt. Dan heb ik een groot probleem. Ik ben al eens betrapt met een broodmes. Dat mag me niet nog een keer gebeuren, want dan heb ik straks een strafblad."

Hij hoopt dat meer jongeren zijn voorbeeld volgen, al vond hij het wel spannend om de stap te zetten. "Ik ben hier met hartkloppingen binnengestapt. Maar het voelt goed. Mijn moeder zei ook dat ze trots op me is dat ik dit doe. Voortaan moet ik het met mijn vuisten oplossen."

Kevin is een gefingeerde naam. De echte naam van deze 13-jarige jongen is bij de redactie bekend.