Justin Bijlow: talentvolle brekebeen onder de lat bij Feyenoord

Justin Bijlow is de beste keeper van Nederland. Zeker in de regio Rijnmond vinden wij dat. Maar de doelman van Feyenoord is pas 22 jaar en heeft al bijna een jaar blessureleed achter de rug. Ook nu houdt een voetblessure hem tot minimaal de winterstop aan de kant. Een overzicht van de prille carrière van Bijlow; topkeeper die zelden voor een langere periode topfit is.

Jarenlang juichte Justin Bijlow op de tribune met zijn familie voor Feyenoord en nu - op 4 augustus 2018 - is hij zelf het middelpunt van de feestvreugde. De Johan Cruijff Schaal voelt voor veel supporters als een leuk prijsje, voor Bijlow is het veel meer dan dat. Na 120 minuten tegen PSV zonder doelpunt keert de pas 20-jarige doelman de strafschoppen van Jorrit Hendrix en Pablo Rosario en is hij de gevierde man.

Bijlow start als eerste keeper

Beter kan Bijlow het vertrouwen van trainer Giovanni van Bronckhorst niet terug betalen. Hij krijgt de voorkeur boven Kenneth Vermeer en start het seizoen als eerste doelman. Met wisselend succes. Zowel bij Feyenoord als Jong Oranje maakt Bijlow nog wel eens een slippertje en wordt hij onderwerp van gesprek in verschillende praatprogramma's.

Niet alleen Van Bronckhorst, maar ook bondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in Bijlow. Op 26 september 2018 is de Rotterdammer een van de vier keepers in de voorselectie voor duels met Duitsland en België. Jasper Cillessen is een zekerheidje, Jeroen Zoet lijkt ook zeker als reservedoelman. Koeman moet kiezen tussen Marco Bizot en Justin Bijlow.

Enkele dagen later maakt Bijlow zelf de keuze voor Koeman. Hij loopt een lichte knieblessure op en mist de competitiewedstrijden van Feyenoord tegen Vitesse en Willem II. De kwetsuur is van korte duur. Twee weken later keert Bijlow terug op het trainingsveld.

Nog geen drie maanden later loopt Bijlow de volgende blessure op. In de uitwedstrijd bij PEC Zwolle wordt een schot van Vito van Crooij van richting veranderd, Bijlow zit er aan met z'n hand, maar de bal stuitert achter hem in het doel.Een 2-1 achterstand op dat moment, maar misschien wel vervelender is de blessure van Bijlow. Het zag er onschuldig uit, maar de eerste doelman wordt gewisseld en op krukken verlaat hij na afloop het stadion.

Nog dezelfde avond wordt hij onderzocht. Diagnose: gebroken middenvoetsbeentje. Een dag later wordt hij onderzocht in het Erasmus MC en maakt Feyenoord bekend dat hij maanden uit de roulatie is. Het seizoen 2018-2019 is voorbij.

Door blessure kiest Stam voor Vermeer

Onder de nieuwe trainer Jaap Stam begint Bijlow fit aan het nieuwe seizoen. Als Feyenoord op 30 juni 2019 de eerste openbare training heeft afgewerkt, geeft Bijlow aan dat hij er niet vanuit gaat dat hij zomaar eerste doelman wordt. Tijdens zijn absentie heeft Kenneth Vermeer namelijk een uitstekend half jaar gedraaid. Voordeel voor Bijlow is dat Vermeer later aansluit bij selectie, omdat hij wegens interlandverplichtingen langer vakantie heeft. Bijlow kan zich dus goed kan laten zien aan de nieuwe trainer.

Dat lukt niet tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht op 6 juli 2019. Bijlow heeft een terugslag gehad en kan ook in de rest van de voorbereiding niet optimaal trainen. Meer dan een maand heeft Bijlow weer te veel last van zijn voet. Vlak voor de start van het seizoen kan Stam niet anders dan Vermeer uitroepen tot eerste doelman.

Als Bijlow fit is ziet keeperstrainer Khalid Benlahsen dat de keepers het beste in elkaar naar boven halen. In oktober heeft Vermeer een plekje verworven bij Oranje, Bijlow is doelman van Jong Oranje. Totdat de volgende blessure opspeelt.

Op 13 november 2019 meldt Bijlow zich af bij Jong Oranje. Ditmaal met een elleboogblessure. Extra zuur is dat in die periode Kenneth Vermeer ook geblesseerd raakt, waardoor Nick Marsman noodgedwongen onder meer in de Europa League tegen Porto en Rangers FC moet keepen.

Bijlow wordt en krijgt #1

Na een maand is Bijlow weer pijnvrij, net als Vermeer. Vanaf de bank ziet de Rotterdammer hoe de Amsterdammer goed keept. Met veel interesse volgt Bijlow de transferontwikkelingen als Los Angeles FC zich na de winterstop meldt voor Vermeer, die op 15 januari 2020 zijn American dream gaat najagen. In een oefenduel met Hoffenheim op het trainingskamp in Spanje heeft Bijlow ondertussen eindelijk weer minuten gemaakt in Feyenoord 1.

Als eerste doelman van Feyenoord - en met rugnummer 1 - mag Bijlow het seizoen afmaken bij zijn favoriete club. Nederland maakt kennis met het grootste keeperstalent van het land. Wekelijks wordt hij beter onder Dick Advocaat en wordt hij bedolven onder positieve reacties Toch breekt er weer een periode aan waarin Bijlow geen wedstrijden kan spelen. Ditmaal niet door een blessure, maar door COVID-19. Uitgerekend de speler die zich het best kan identificeren met de Feyenoord-supporter vreest het volgende seizoen te moeten spelen zonder publiek.

Tijdens de coronacrisis wordt Bijlow klaargestoomd voor het nieuwe seizoen, waaraan hij topfit begint. Vrijwel wekelijks blinkt hij uit en naarmate het seizoen vordert, wordt het onbegrip groter dat de doelman van Jong Oranje niet aansluit bij het grote Nederlands Elftal. Zelf blijft Bijlow er koel onder. Hij weet ook wel dat als hij zo blijft keepen Frank de Boer niet om hem heen kan. Mits hij fit blijft. Op een van de spaarzame openbare trainingen lijkt hij zich te blesseren aan zijn hand, maar gelukkig is het loos alarm.

Toch gaat het later in het seizoen onverhoopt mis. In eerste instantie verlaat Bijlow begin oktober het trainingskamp van Jong Oranje met een bovenbeenblessure. Al snel blijkt dat meevalt en dat de doelman geen wedstrijd van Feyenoord hoeft te missen. Op 29 oktober 2020 verdedigt hij het doel als Wolfsberger AC naar de lege Kuip komt. Als Bijlow in de tweede helft een bal wegbokst in het eigen strafschopgebied raakt hij ook een tegenstander, die zijn schoen in het been van Bijlow plant. Er zit zichtbaar een gat in. Bijlow verbijt de pijn en speelt de wedstrijd uit.

Blessure sluit 2020 af

Drie dagen later heeft hij nog teveel last van zijn been, waardoor hij de wedstrijd bij FC Emmen moet missen. De verwachting is dat Bijlow een week later tegen FC Groningen er weer bij is. Daar gaat iedereen ook vanuit, tot zondag 8 november 2020 om 14.28 uur. Twee minuten voor de wedstrijd gaat het mis. In de warming-up krijgt Bijlow zoveel last van zijn voet dat hij in de eerste helft met een chagrijnig gezicht op de tribune zit. Ook omdat hij eindelijk was opgeroepen voor Oranje en hij zich maandag niet in Zeist kan melden.

Na onderzoek in het ziekenhuis lijkt het in eerste instantie mee te vallen, maar afgelopen vrijdagavond communiceert Feyenoord iets anders. Naar verwachting komt Bijlow dit kalenderjaar niet meer in actie. Weer een blessure. Weer aan zijn voet.

In tweeënhalf seizoen is Bijlow straks ruim 300 dagen geblesseerd geweest. Een ongekend aantal voor een doelman, die nog altijd maar 22 jaar oud is. En dan mag hij het grootste keeperstalent van Nederland zijn; Bijlow beschikt nu al over het medisch dossier van een doelman in de nadagen van zijn carrière.