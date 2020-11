Langverwacht debuutalbum Duncan Laurence is 'moody met een hoopvolle twist'

"Het is een emotioneel album, gebaseerd op verhalen die ik zelf heb meegemaakt of gehoord, in combinatie met ervaringen van andere schrijvers natuurlijk. Het zijn hele persoonlijke teksten, bedoeld om mensen op een of andere manier hopelijk te kunnen raken, inspireren of ontroeren", zegt Laurence.

"Het is te gek dat nu, anderhalf jaar na het succes van Arcade, eindelijk dat album daar is. Dat is echt zo fijn."



Songfestival

18 mei 2019 staat bij veel muziekliefhebbers en regiogenoten in het geheugen gegrift. Met Arcade zong Laurence zich naar de overwinning op het Eurovisie Songfestival en daarmee bracht hij het festival naar Rotterdam in 2020, wat door corona werd verplaatst naar 2021.



Dat het na zijn winst zo lang duurde tot zijn album uitkwam, was een bewuste keuze, vertelt de Hellevoeter. "Nu zie ik wat ik wil vertellen, wat voor sound ik wil hebben, wie ik wil zijn als artiest en waar ik wil beginnen als muzikant."

"Ik wilde zelf produceren, zelf schrijven en zelf alles doen, met behulp van anderen natuurlijk, maar ik wilde dat de kern bij mij bleef. Dat je die small town boy die ik vroeger was in Hellevoetsluis, die een veilige wereld om zich heen creëerde tegen de pesters, kon voelen in dit proces."

Verloofde

Laurence werkte voor dit album samen met zijn verloofde Jordan. "Het is te gek als je dezelfde droom en passie met elkaar kunt delen en iets kunt maken waar je allebei zo trots op kan zijn."

De presentatie van Small Town Boy zou eigenlijk volgende week gevierd worden met een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome, maar dat gaat door corona niet door. Hij mist het optreden voor publiek en het contact met zijn fans ontzettend.

Daar heeft Laurence wel iets op gevonden: een speciale app. "Dat is een online fanclub, maar ook een veilige omgeving voor de fans."

Rustig ademhalen kan Laurence niet nu zijn debuutalbum een feit is, want de opvolger is al in de maak. "Corona houdt ons niet tegen. We gaan gewoon door met het maken van muziek."