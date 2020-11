14-jarige Rotterdammer vast na explosie in Rotterdamse woning

Een 14-jarige Rotterdammer is zaterdagochtend opgepakt in het onderzoek naar de explosie in een woning in Rotterdam-IJsselmonde vorig weekend. Daarbij raakte de woning van een 20-jarige vrouw zwaar beschadigd.

Uit onderzoek van de politie werd al snel duidelijk dat het om illegaal vuurwerk ging, dat zondagavond rond 19:30 uur door de brievenbus van de woning aan de Indische Tuin was gegooid. Alle ruiten sprongen daarbij en de deurpost is ontzet.



In het onderzoek dat volgde is in de meterkast een zelfgemaakt explosief van illegaal vuurwerk gevonden. Hoe dat daar terecht is gekomen, is onduidelijk. Het explosief is door het Team Explosieven Verkenning onschadelijk gemaakt.

Na onderzoek kwam uiteindelijk de 14-jarige jongen in beeld. Hij is zaterdagochtend opgepakt en wordt verhoord.