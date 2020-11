Tieners met messen, kat met kogel in neus en succes met 'Tebbie nou op je muil': Dit zijn de verhalen van deze week

Een 13-jarige jongen die messen bij zich draagt maar ze vrijwillig inlevert tijdens een actie in Spijkenisse, een verwaarloosde kat die een kogel in zijn neus blijkt te hebben en een carnavalskraker die inmiddels niet meer uit je hoofd gaat. Dit zijn opvallende verhalen uit de regio Rijnmond van de afgelopen week.

De verlichting van de Erasmusbrug van het traditionele wit in felroze veranderen? De Hofpleinvijver in plaats van herfsttinten een winterkleurtje geven? Tot dinsdagmiddag kon iedereen dat, omdat er geen wachtwoord op het kleurenpalet zat. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam maatregelen genomen.

Messen

Het aantal incidenten met messen onder jongeren in de regio leidt al langere tijd tot zorgen bij gemeenten, ouders en de jeugd zelf. Rotterdam lanceerde deze week een plan tegen messengeweld. In de stad alleen al waren 93 steekpartijen, waarvan in 21 gevallen de verdachte jonger was dan 18 jaar.



Zo raakte dinsdag nog een 14-jarige jongen gewond bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse. Een 13-jarige jongen werd opgepakt. Maar niet alleen in Rotterdam speelt deze problematiek. Ook in Spijkenisse en Ridderkerk was het al eerder raak met steekincidenten onder jongeren.

Bij een wapeninleveractie in Spijkenisse vrijdag leverde de 13-jarige Kevin (gefingeerde naam) drie messen in. "Ik heb ook een pistool gehad. Voor mijn veiligheid. Maar er zijn ook veel jongens die het gewoon stoer vinden."



Bullet

Wapengeweld van een andere categorie deze week in Gorinchem, waar een verwaarloosde kat werd binnengebracht bij het dierenasiel. Het dier bleek na uitgebreid onderzoek en een röntgenfoto een kogel in zijn neus te hebben.

"Die kogel zat zo diep, die is er niet vanzelf ingekomen. Dat is bewust door iemand gedaan", zegt de beheerder van het dierenasiel. "Het is een zwarte kat, het kan niet zo zijn dat iemand het per ongeluk deed omdat-ie een haas wilde neerschieten."

Tebbie nou op je muil?!

Facebook, Instagram, Twitter en YouTube: De videoclip van het carnavalsnummer 'Tebbie nou op je muil' kwam op de elfde van de elfde pas uit, maar is meteen een doorslaand succes. Het nummer is van Jopie Parlevliet, het alter ego van cabaretier Richard Groenendijk.



"Als er tegenwoordig een lied uitkomt over corona is het allemaal zo negatief", zegt Jopie, het typetje van Groenendijk. "Op een gegeven moment dacht ik: laat ik eens wat vrolijkheid brengen."

Bijlow

Het zit keeper Justin Bijlow niet mee. Hij zat voor het eerst bij de selectie van het Nederlands Elftal, maar moest nog voor de interlandperiode begon afhaken omdat hij in de warming-up van de wedstrijd Feyenoord-FC Groningen geblesseerd raakte.

De doelman van Feyenoord is pas 22 jaar en heeft al bijna een jaar blessureleed achter de rug. Ook nu houdt een voetblessure hem tot minimaal de winterstop aan de kant.