Vijfhonderd schapen bekijken wedstrijd FC Dordrecht-De Graafschap

De knuffels maken volgens RTV Dordrecht onderdeel uit van een actie van de supportersvereniging van FC Dordrecht, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. De schapen zijn te koop voor het symbolische bedrag van 20,20 euro per stuk via de supportersvereniging. De opbrengst gaat naar KiKa en de High Five Foundation.

Jan van Nieuwhoven is zaterdag een van de mensen die de knuffels op hun stoelen zet. "KiKa is het hoofddoel, maar het is natuurlijk ook doodzonde dat het stadion altijd leeg is. Nu is het stadion in ieder geval gevuld met diegenen die geluk gaan brengen aan kinderen die in een moeilijke situatie zitten."