Flatbewoners geschrokken van grote drugsvondst: 'Er gebeuren rare dingen in deze toren'

In een woontoren aan de Strevelsweg op Rotterdam-Zuid vond de politie maar liefst driehonderd kilo cocaïne in een verborgen ruimte. Bewoners van de flat zijn geschrokken over de drugsvangst, maar verbaasd zijn ze niet helemaal.

"Het is niet de goedkoopste plek om te wonen", vertelt een vrouwelijke bewoner die haar hond net heeft uitgelaten. "Maar je bent hier heel makkelijk anoniem. Er zijn ontzettend veel verdiepingen met veel woningen. Het is ook nog eens ontzettend goed beveiligd."

Luister hieronder naar de radioreportage bij de flat. De tekst gaat verder onder de radioreportage:

De woontoren trekt 'vreemde mensen aan', zegt een mannelijke buurtbewoner. "Je ziet allemaal vreemde mensen in de lift. Het zijn aardige mensen, maar je kent hen niet. Ik woon hier al twintig jaar. Toen ik hier kwam wonen, kende ik iedereen. Nu nog maar de helft."

Wietgeur en -kwekerijen

De bewoners van de woontoren - door bewoners ook wel 'Poort van Zuid Oneven' genoemd, vanwege de oneven huisnummers - zijn verrast wanneer zij worden geconfronteerd met het nieuws van de grote drugsvangst. Van een politieactie eerder die week hebben zij niets meegekregen.

In de flat zijn wel vaker wietkwekerijen opgerold, vertellen buurtbewoners. "Er zijn geruchten en verhalen geweest, maar zelf heb ik er niets van meegekregen", zegt een oudere vrouw bij de ingang. "Ik hoor wel eens dat hier hennepplantages worden opgerold. Dat lijkt me nog gevaarlijker dan coke, met al die elektriciteit. Er gebeuren best wel rare dingen in deze toren."

De tekst gaat verder onder de video:

Enkele bewoners ruiken in de Poort van Zuid 1993 ook nu bij vlagen een sterke wietgeur. "Alsof iemand iets aan het kweken is", vertelt een vrouw.

'Ze doen je geen kwaad'

Bewoners schrikken van de grote drugsvondst. "Je leeft een klein beetje in angst", geeft een bewoner toe. "Je moet, als je in de lift staat, om je heen kijken wie er met je mee komt."

Eén bewoner kijkt nergens meer van op, laat hij weten. "Ik ben er niet meer bang voor. Je ziet dit overal gebeuren. Die mensen doen je geen kwaad."