Met livestream en confettikanon toch nog carnaval in Gorinchem

Carnaval in Gorinchem (archieffoto)

De optocht en alle andere carnavalsfestiviteiten in de straten van Gorinchem gaan komend jaar niet door, maar dat wil niet zeggen dat er geen feest gevierd kan worden in de Bliekenstad. De organisatie van het Gorcums Carnaval wil er een online feest van maken en dat begint zaterdagavond.

Normaal wordt op de elfde van de elfde of de zaterdag erna op een feestelijke manier de nieuwe Prins of Prinses Carnaval bekend gemaakt. Die is er dit jaar niet. Om toch voor een feestje te zorgen, moest de organisatie creatief zijn. Een livestream moet zaterdagavond voor toch wat gezelligheid zorgen.

Op de stream is te zien hoe dj's feestmuziek draaien. De organisatie is erin geslaagd om ook een verdienmodel te verzinnen waarvan de opbrengst is bedoeld voor de feesten die na de coronacrisis weer mogelijk zijn. Feestvierders kunnen vanuit huis een confettikanon kopen die tijdens de stream wordt afgeschoten.