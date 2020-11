Ontevreden werknemers Vopak Europoort leggen het werk tijdelijk stil

Donderdag was er ook in de Botlek al een werkonderbreking bij Vopak. Het personeel is boos over de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden die Vopak op tafel heeft gelegd. Zo eisen de vakbonden 2,5 procent meer loon. Het bedrijf wil niet verder gaan dan 0,6 procent. De bonden vinden dat onbegrijpelijk omdat het bedrijf winst maakt.

Verder is er onvrede over het werkgeversvoorstel voor de vakantietoeslag en het afschaffen van de vrijwillige vertrekregeling. Begin december is er opnieuw overleg tussen de bonden en de directie van Vopak.

Vopak reageert middels een statement op de staking. "We voeren de de cao-gesprekken graag direct met onze medewerkers en de vakbonden en hebben er vertrouwen in dat de komende onderhandelingen tot een goed resultaat leiden voor het bedrijf en de medewerkers."