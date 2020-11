FC Dordrecht houdt lang stand, maar verliest uiteindelijk met 2-0 van De Graafschap

FC Dordrecht stond, met interim-trainer Ben Kinds thuis en keeperstrainer Arben Kasolli coachend vanaf de bank, in de openingsfase meteen onder druk. Dat resulteerde na tien minuten spelen in de openingstreffer van De Graafschap. Rechtsback Julian Lelieveld trok de bal laag voor het doel, Mohamed Hamdaoui schoof bij de tweede paal de 0-1 binnen. Hierna volgde een serie van meer mogelijkheden voor De Graafschap.

Twee keer de lat

Zo had vooral Johnatan Opoku de 0-2 meerdere keren op zijn schoen, maar hij trof twee keer de lat. Een grotere achterstand bleef FC Dordrecht in de eerste helft bespaard, maar het had het ook zomaar op gelijke hoogte komen. Na een halfuur spelen kreeg Kevin Vermeulen een mogelijkheid na geklungel achterin bij De Graafschap. Hij schoof de bal meters naast. Een paar minuten later kreeg Dordt-aanvoerder Arsenio Valpoort dé uitgelezen mogelijkheid op 1-1. hij werkte een goede voorzet van Robin Polley van dichtbij naast.

Het eerste kwartier van de tweede helft, met FC Dordrecht spelend richting de vijfhonderd schapenknuffels achter het De Graafschap-doel, verliep bijzonder rommelig, met slordigheden aan beide kanten. De thuisploeg deed weinig onder voor de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, maar de scherpte voor het doel ontbrak. De Graafschap leek na ruim een uur spelen wel op 0-2 te komen via een kopbal van Ralf Seuntjens. Hij stond echter buitenspel.

Toch de tweede treffer

Een kleine twintig minuten later was het wel raak voor de spits van De Graafschap. Jesse Schuurman werd aangetikt in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Clay Ruperti resoluut naar de stip wees. Seuntjens stuurde Dordrecht-doelman Swolfs vervolgens de verkeerde hoek in: 0-2. Daarmee was het verzet van de thuisploeg gebroken.

In de laatste tien minuten gebeurde er niet veel meer. Dordrecht-doelman Swolfs had nog wel een prachtige redding in huis op een vrije trap van Opoku. Met de nederlaag tegen De Graafschap staat FC Dordrecht nog altijd laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht - De Graafschap 0-2 (0-1)

10' Mohamed Hamdaoui 0-1

78' Ralf Seuntjens (strafschop) 0-2

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Aktas, Bliek, Vliet; Jansen (80' Musaba), Schuurman (73' Sürmeli), Vermeulen (88' Vicario); Dos Santos, Agrafiotis, Valpoort (73' Parkes).